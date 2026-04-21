大分県にある陸上自衛隊の演習場で訓練中の戦車内で砲弾が破裂し、乗っていた隊員3人が死亡しました。陸上自衛隊によりますと、21日午前8時半過ぎ、大分県の日出生台演習場で10式戦車の実弾射撃中に、戦車の砲塔内で対戦車りゅう弾が破裂する事故が発生し、乗っていた4人の隊員のうち浜辺健太郎2等陸曹（45）、高山新吾3等陸曹（31）、金井効三3等陸曹（30）の3人が死亡、1人が重傷を負いました。荒井陸上幕僚長は臨時の記者会見で