物価の優等生、卵の価格が高止まりしています。農林水産省によりますと、先週のたまご1パックの平均小売り価格は308円で、最高値（309円）をつけた3月とほぼ同じ水準でした。鳥インフルエンザによる影響が続くなか、価格が高止まりしています。業界関係者の間では、夏ごろには価格が徐々に下がるとの見方がある一方、中東情勢の影響で生産コストの上昇が見込まれるため、先行きは不透明となっています。