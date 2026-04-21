梅沢富美男が、4月20日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で見せた“値切り交渉”が波紋を広げている。「この日、梅沢さんは霜降り明星・せいやさん、夏菜さんとともに東京・築地でロケをしていました。10代のころから築地に通っていたという梅沢さんは『築地で俺を知らない奴ここに連れてこい』と豪語。さらに『築地の買い物のコツは値切ること。これが一番』と、買い物の極意を明かしたのです」（芸能記者）夏菜が「