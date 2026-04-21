4月20日、女優の浜辺美波が自身のXで最新ショットを公開。そのみずみずしい素顔が話題となっている。浜辺は、《FANCL『マイルドクレンジングオイル』新CM「肌のほんとうのこと」が本日より放映スタートしております》と、自らが出演するCMがスタートしたことを報告。《綺麗なお肌を守るためには、しっかりお化粧を落としてあげることが大切なんだなと日々実感しています》と、素顔ショットを添えて、美容への心構えを綴った。