Photo: 小野寺しんいち 手に持ってわかる、本当の良さ！テックの目利き、ギズモードの編集部員たちが見つけた「これ良い！」なガジェットを取り扱うオンラインストア、GIZMART（ギズマート）。これまで記事や動画でプロダクトの魅力を紹介してきましたが、先日、画面を飛び出て皆さんに実際に使っていただくイベント「GIZMART スプリングフェア」を開催しました。