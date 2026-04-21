ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、6月28日にトヨタアリーナ東京で開催される「推しサミット2026」とのコラボレーションイベント『推しサミット2026 出演権争奪戦!! 〜1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう!!〜』を、4月28日より開催する。『推しサミット2026 出演権争奪戦!! 〜1万人収容の大規模アリーナでパフォーマンスしよう!!〜』○「推しサミット2026」会場内メインステージ出演権など『推しサミット2026