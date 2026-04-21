韓国のファッション＆カルチャーメディア「DAZED KOREA」の公式インスタグラムが投稿した女優の三吉彩花（29）の写真が話題となっている。【もっと読む】三吉彩花の方向性に心配の声…攻めの肌露出に肩タトゥー、過去には“元カノポイ捨て彼氏”との交際懸念も三好は、タイトなロングドレスで、ウェーブのかかったロングヘア。今までショートヘアの印象が強かったが、よりフェミニンで、お色気増量といった印象に“ビジュ変”