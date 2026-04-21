GitHubでは、ユーザーはリポジトリに「スター」を付けてブックマークしておくことができます。このスター数はリポジトリの人気を示す指標としても捉えられ、投資家らはスター数を基準に投資対象を選ぶことも。業界ではこのスター数を水増しするビジネスがはびこっていることが問題視されています。Inside GitHub's Fake Star Economy | Awesome Agentshttps://awesomeagents.ai/news/github-fake-stars-investigation/GitHubはスタ