俳優の中島健人が21日、都内で行われたドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」会見に出席。超イケメンコンビニ店長の役に「これは僕だな」と本を読んで感じたと語った。【写真】フェロモンだだ洩れケンティー本作は、北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦（中島）とワイルドな謎の男が、さまざまな無理難題を気分爽快に解決するハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。会見に