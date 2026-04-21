「ホロライブ」所属のVTuberにして、VTuberガールズグループ「ReGLOSS」のメンバーでもある一条莉々華さんが、21日までに自身のXを更新。オチが完璧すぎる投稿をしてファンを爆笑させた。【写真】一条莉々華さんによる「ダイエット2日目」のオチ17日にXにて「理由はアレなのですが今日からダイエットや！！！！！きゅうりを食べますもろみ味噌も買った」という宣言をした莉々華さん。その後の投稿では、きゅうり＆もろみ