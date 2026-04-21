バレーボールのSVリーグ女子チャンピオンシップは20日までに決勝カードが決まりました。レギュラーシーズンの上位8チームで争うチャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。リーグ4位の大阪マーヴェラスは、リーグ1位のNECレッドロケッツ川崎に2連勝で決勝進出。17日の第1戦、18日の第2戦ともに3-0のストレート勝利で連覇に王手。NEC