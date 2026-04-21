◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手がバースデー弾を放った。０ー３で迎えた３回１死一塁。才木のが投じた４球目。２１日に２８歳の誕生日を迎えた牧が、１５１キロをとらえ右翼席に運んだ。生還すると「デスターシャポーズ」で自らのバースデーアーチを喜んだ。初回、バッターボックスに立つと右翼の応援団がバースデーソングを演奏。あたたかい拍手に包まれたが第１打