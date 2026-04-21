◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神の先発・才木浩人投手が、牧にバースデー２ランを献上した。３点リードの３回１死。三森を四球で歩かせると、この日２８歳の誕生日を迎えた２番打者に、１５１キロ直球を右中間席に運ばれた。ここまで３四死球と制球不安定。今季４登板目で早くも３被弾となった。