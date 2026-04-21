「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が、３点ビハインドの三回１死一塁、今季２号２ランを放ち１点差に迫った。才木の投じた外角の１５１キロ直球をとらえると、右中間席に美しい放物線を描いた。牧にとってこの日は、２８歳の誕生日。ベイ党の祝福を一心に受けながら、自らを祝うバースデーアーチで試合を活気づけた。また、開幕から１番を務めていた牧は、今季初めて２番で起用