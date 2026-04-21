お笑いタレント・千原ジュニアがＭＣを務める関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が２０日放送され、Ｍｒ．マリックがゲスト出演した。超魔術師としてテレビでブレークするまでの道のりを回想。若手時代に世界との差を感じて、マジシャンの道を一度は諦め、手品グッズの実演販売員として生計を立てていたという。「手品グッズを買ってくれた子どもたちに、『もし分からないことがあったら聞きに来てくださいね』と、名刺に