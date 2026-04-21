きょう正午前、東京・文京区の「東京ドームシティ」で点検作業中にアトラクションに体を挟まれた女性作業員が、さきほど救助されました。作業員は心肺停止の状態だということです。きょう午前11時50分すぎ、文京区の「東京ドームシティ」で「遊具に体を挟まれている」と119番通報がありました。捜査関係者によりますと、「フライングバルーン」という座席が上下するアトラクションで20代の女性作業員が支柱の点検をしていたところ