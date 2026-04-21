メジャーリーグ、レッドソックスの吉田正尚選手が4試合ぶりに先発出場。2安打の活躍でチームの連敗を止めました。4番・指名打者の吉田選手は、同点で迎えた7回。外角の変化球をうまくとらえ、センター前ヒットを放ち、4試合ぶりのスタメン起用に応えます。続く8回は逆方向に運び、2打席連続のヒットで、今シーズン3度目のマルチヒットをマーク。打線もつながり、吉田選手は守備がもたつく間に1塁からホームを狙い全力疾走。しかし3