巨人の泉口が２１日、脳しんとう特例で出場選手登録を抹消された。長野オリンピックスタジアムでの中日戦前の練習中、一塁側ファウルグラウンドでキャッチボールをしていた際に打球が顔面に当たった。球団によると、長野市内の病院に救急搬送され、脳しんとうと顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創と診断された。泉口は開幕から全１９試合に３番遊撃で出場し、打率２割７分１厘、３本塁打、８打点をマークしていた。代替指名選手