現在開催中で11月まで続く全30公演の全国ツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」を完走するため、自宅にRED LIGHT THERAPY（レッドライトセラピー）ルームと酸素カプセルを導入したことを、インスタグラムのストーリーズで明かしました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】自宅に本格「酸素カプセル」＆「レッドライトセラピールーム」を導入「流石のやる事はレベチ」とファン驚愕投稿では「11月まで続く30公演を前