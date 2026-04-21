「マスターズチャンピオン・ＰＧ１」（２１日、宮島）佐々木康幸（５２）＝静岡・８１期・Ａ１＝が巻き返しに燃えている。安定板装着前の初日５Ｒでは２コースからまくり切れず、道中の競り合いにも敗れて５着。「直線は悪くないけど、出足が甘かった。道中はきつかった」とレース直後は渋い顔つき。宮島は通算１０回優出し、２００７年のＧ１・周年記念、今年１月の前回を含む５回優勝。水面相性は◎だ。「１月にここ