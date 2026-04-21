きょう21日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）では、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」を届ける。【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショット長野県上水内郡飯綱町は日本有数のりんごの名産地。そんな町にやって来たのは、クワバタオハラのくわばたりえ。今回の相席旅に登場するブラックマヨネーズの小杉竜一と同期の芸人だが、現在は、はっきりもの