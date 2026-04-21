21日午後5時に発表された卵の小売価格。物価の優等生がピンチを迎えています。神奈川・相模原市の養鶏農家が営む食堂「卵魂 おがわや」では、とれたてほやほやの卵を提供しています。数あるメニューの中で大人気なのが、卵の味をそのまま堪能できる卵かけご飯。税込み836円で、なんと卵が食べ放題なんです。注文した客は「割ったときにすごく黄色くて濃厚でおいしい。せっかくここきたから余分に食べようかな」と話していました。