イラン情勢を受けた原料価格の高騰。きょうから食品を包む「フィルム」が値上がりするなど、その影響は私たちの生活に忍び寄ってきています。生活を直撃する物価高にさらなる“追い打ち”となるかもしれません。ベニースーパー赤津友弥 本部長「ラップに関しては、きょうから値上げという依頼がきた」野菜やお肉、魚などのトレーを包装するフィルム。販売に欠かせない商品ですが、メーカー側から値上げの通達があったのです