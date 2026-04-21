輸送機V22オスプレイの訓練許可取り消しを求める要請書を受け取る熊本県八代市の小野泰輔市長（奥）＝21日午後、八代市役所陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）配備の輸送機V22オスプレイが、熊本県八代市の無人島・大築島で行う離着陸訓練に関し、五つの市民団体は21日、事故などのリスクがあるとして、訓練の許可を取り消すよう求める要請書を小野泰輔八代市長に提出した。島の使用を許可した経緯の説明も要求した。小野市長は「