先週、プロ野球界で審判や選手が試合中に負傷する深刻なアクシデントが相次いだ。審判の命や選手生命に関わる事故のため、ファンからは対策を求める声が多く寄せられている。 16日、神宮球場で開催された東京ヤクルトスワローズと横浜DeNAベイスターズの試合中、ヤクルトのオスナがスイングした後に手から離れたバットが、球審を務めていた川上拓斗審判員の頭部を直撃。川上審判員は救急搬送され、緊急手術を受けた