車いすバスケットボールの韓国ナンバー1決定戦『第31回ホルト全国車いすバスケットボール大会』が18日から20日まで行われた。韓国リーグ2年目となる日本の藤本怜央（42）が所属する春川タイガースは準優勝。優勝はコウェイ・ブルーホイールズが大会4連覇を達成した。韓国で障害者の日（4月20日）を記念して毎年開催される歴史ある大会で、日本の藤本が躍動した。藤本は決勝でチーム唯一の40分フル出場と、42歳とは思えないスタミナ