【ワシントン＝坂本幸信】米税関・国境取締局（ＣＢＰ）は２０日、無効となった「相互関税」などの還付に向け、企業からの申請受け付けを始めた。第１段階の今回は、違法徴収した関税の６割程度が対象となる。ただ、裁判所側はトランプ政権に対して利息も含めて全て還付するよう命じており、米政権の打撃はさらに広がりそうだ。ロイター通信は２０日、数千社が申請したと報じた。ＣＢＰによると、返金は通常のケースでも申請が