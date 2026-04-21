21日午前、新潟県の阿賀野川で巡視中の小型船が転覆する事故があり、乗っていた3人が救助されましたがこのうち1人は搬送先の病院で死亡が確認されました。21日午前11時過ぎ新潟県の阿賀野川で北陸地方整備局の委託を受け川の点検作業を行っていた小型船が転覆しました。船に乗っていた男性3人が流されましたが、その後、会社員の大野亨さん（63）が転覆現場から約200m下流で水面に浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確