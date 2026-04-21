俳優の仲里依紗（36）が、結婚記念日を祝う夫婦ショットを公開し、注目を集めている。【映像】仲里依紗のビキニ姿や幸せ夫婦ショット（複数カット）2013年4月18日に俳優の中尾明慶（37）と結婚した仲。2人はそれぞれのSNSで、12歳の長男と中尾の2ショットや、家族で仲の誕生日をお祝いした様子なども発信してきた。また、仲は沖縄旅行の様子をYouTubeチャンネルに投稿しており、ピンク色のビキニ姿で海やプールを楽しむ姿も話