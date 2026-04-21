マンチェスター・ユナイテッドが、レアル・マドリードに所属するフランス代表MFオーレリアン・チュアメニの獲得に興味を持っているようだ。1月中旬から就任したマイケル・キャリック暫定監督のもとで復調を遂げ、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の3位に位置するユナイテッド。しかし、今季のプレミアリーグ31試合で8ゴールを記録しているブラジル代表MFカゼミロが契約満了に伴い今夏に退団することがすでに決まっている