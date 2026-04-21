経験豊富なタフネス右腕がオイシックスに入団です。21日、会見に臨んだのは中日やソフトバンクで中継ぎとして活躍した又吉克樹投手です。2013年ドラフト2位でプロ入りし、通算503試合に登板したサイドハンドのリリーフ右腕。173ホールドはNPB歴代6位の記録です。 今シーズンはメキシコのリーグでプレーしていましたが、4月退団し新潟入りが決まりました。 ■又吉克樹投手 「監督やチ