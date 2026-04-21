21日(火)朝は雨が降りましたが、午後は各地で天気が回復しました。正午の気温は、新潟市中央区で14.9℃、長岡市で15.2℃など昨日の同じ時間と比べて10℃くらい低くなりました。 さて、今日は新潟地方気象台から最新の『3カ月予報』の発表がありました。 ◆北陸地方 3カ月予報 新潟県が含まれる北陸地方は、5～7月にかけての気温は平年より高くなる見込みです。季節の進みが早くなるため、5月から熱中症に注意を