◆第２６回チャンピオンズマイル・Ｇ１（シャティン競馬場・芝１６００メートル）香港ジョッキークラブは２１日、Ｇ１・６勝を誇る地元の有力馬ヴォイッジバブル（セン８歳、Ｐイウ厩舎、父ディープフィールド）に、左前肢の馬蹄腫（肘に発生する炎症）が判明したと発表した。同日の朝に行われた獣医検査で発覚。現在は獣医の管理下にあり調教を制限中で、２３日、および２５日の午前中に追加検査が行われ出走が可能かどうか判