お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが21日、都内で行われた書籍『ナマケモノの朝は、午後からはじまる。』イベント前の囲み取材に出席した。【全身ショット】熊みたいでカワイイ…笑顔をみせる松井ケムリ同書は、動物たちの生き方と自身の人生を重ね合わせてつづったもの。芸人界随一の無類の動物好きとして知られ、動物園に足繁く通い、生き物の生態への関心も深いケムリが、動物たちの「生きる工夫」から、人間の生き方を