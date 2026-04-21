◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）中日・金丸夢斗投手がピンチを乗り切った。両チーム無得点で迎えた２回１死、大城の右翼への飛球を右翼・鵜飼が見失って捕球できず。二塁・田中も見失っており、これが三塁打となった。不運な形で危機を招いたが、小浜を空振り三振、平山を遊ゴロに仕留めた。金丸はチームが３連敗中だった１４日の広島戦（豊橋）に先発し、８回途中２失点で今季初勝利を挙げた。その後、チー