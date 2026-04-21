21日、日本列島の広い範囲で中国などから飛来した黄砂が観測されました。また、関東の水がめでは雨不足で、ゴールデンウィークを目前に異変が起きています。21日朝、島根・松江市内では黄砂が飛来し、視界がぼんやりとかすんでいる様子が分かります。21日は山口、徳島、滋賀、鳥取、島根、京都の6府県で黄砂を観測。22日にかけては北日本から西日本の広い範囲で観測されるとみられています。同じ黄砂の影響か、青森県でも遠くに見