俳優三田村邦彦（72）が21日、Xを更新。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について報じるテレビ番組の姿勢に疑問を呈した。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕された事件に関して、連日各局のニュース番組や情報番組が多くの時間を割いて報じている。三田村は「京都園部の事件で、ワイドショ