全日本プロレスは２１日、１８日名古屋大会の試合中に右目を負傷した斉藤ジュンが、精密検査の結果「眼窩底骨折」と診断されたため、当面の間欠場すると発表した。「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」にＢブロックで出場していたジュンは、１２日、後楽園ホールでの開幕戦で綾部蓮に敗戦。１８日に右目を負傷したため、１９日の大阪大会を欠場し、ＣＣ第２戦の菊田円戦が不戦敗となっていた。団体によると、エントリ