ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）が２１日の西武戦（ベルーナ）に先発したが、いきなり初回から６点を失った。スチュワートは先頭の桑原に三塁打を許すと、続く源田には高めに浮くボールが目立ち四球を与えた。渡部に右前打を許して先制点を献上すると、その後も平沢に適時二塁打、長谷川、滝沢にも相次いで適時打を浴びた。６安打に２つの四球が絡み、打者一巡の猛攻を受けて一挙６失点。高めに球が浮き、甘