アイドルグループ「ＩＮＩ」の田島将吾（２７）が２１日、公式サイトで一部活動を制限することを報告した。所属するＬＡＰＯＮＥＥＮは、公式サイトで「【お知らせ】田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」と題し「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました。本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社