●2人が見せる装飾ない表現と人間味 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の第1話が、20日に放送された。SNSでは、「期待以上」「さすが、『エルピス』のプロデュースをされた方のドラマ」と絶賛の声が上がっている。(左から)野呂佳代、黒木華(C)カンテレ