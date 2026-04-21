【漫画】本編を読む『モラハラ男、マウント女完全懲罰ファイル』（さとうもえ：脚色、松本麻希：漫画、北海道テレビ放送「みんなの！もやズバッ」取材班：協力/KADOKAWA）は、理不尽な相手に振り回される人々がその悩みから解放される姿を描いたスカッと系コミック。北海道テレビの情報番組「イチオシ!!」の人気コーナー「みんなの！もやズバッ」に寄せられた体験談を漫画にした一冊である。 登場するのは、共働きの妻に家事を