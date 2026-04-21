元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が17日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【緊急検証】なぜ投手陣が崩壊してまったのか…“致命的な問題が発生!”高木が考える中日ドラゴンズの投手の崩壊について語る! 【プロ野球ニュース】」に出演。井上一樹監督率いる中日の投手陣が苦境に立たされている要因を分析した。井上一樹監督○「果たして投手王国だったのかっていう感じだよね」4月20日終了時点で