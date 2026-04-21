果たして思惑どおりに行くのか――。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は２１日、「キム・ヘソン、このままならメジャー残留心配なし…マルチヒット活躍→打率３割復帰＋遊撃守備証明」との記事を配信した。ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）は右投手相手の正遊撃手として先発出場。ここまで１２試合で打率３割８厘、１本塁打、３打点、３盗塁と好調を維持している。記事は「キム・ヘソンがメジャー残留の可能性をます