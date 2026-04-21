【モデルプレス＝2026/04/21】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の田島将吾が、当面の間ダンスパフォーマンスを制限することがわかった。4月21日、LAPONE ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて発表された。【写真】田島将吾が韓国練習生時代共に過ごしたK-POPアイドル◆INI田島将吾、ダンスパフォーマンス制限へ同社は「田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」と題したお知らせを公開。「以前から腰痛が