【B1R-L シャーシキット スキンカラーC&D】 4月22日 予約受付開始予定 コトブキヤは「メガミデバイス」シリーズより、「B1R-L シャーシキット スキンカラーC&D」の予約受付を4月22日から開始する。 本製品は「メガミデバイス」Block1の素体を浅井真紀氏がリメイクしたもののLサイズ版。「皇巫 スサノヲ」素体のリメイクと同等としており、ヘッドギアは