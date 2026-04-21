好きな人と毎日一緒に過ごせる“同棲”は、多くのカップルにとって憧れですよね。でも、勢いだけで始めてしまうと、意外なところですれ違いが生まれてしまうことも。同棲を円満にスタートさせるためには、準備と心構えがとても大切です。今回は、同棲するまでに準備しておきたいことを体験談やインタビューをもとにご紹介します。お互いの生活リズムや価値観をあわせる同棲を始めて最初にぶつかるのが、生活のリズムの違いです。た