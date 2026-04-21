明日22日から28日はたびたび雨で、気温が大幅にダウンする日もあるでしょう。29日(水・祝)から5月4日(月・祝)のゴールデンウィーク期間中は、西日本を中心に雨の日が多いですが、東京や仙台は晴れる日が多い見込みです。晴れると汗ばむ暑さとなるため、早めに暑さに強い体作りをしておくといいでしょう。明日22日〜28日たびたび雨で、気温大幅ダウンの日も明日22日〜28日(火)は、短い周期で天気が変わるでしょう。23日(木)は、低