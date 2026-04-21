高知県四万十市の公園で色とりどりのフジの花が見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。あざやかな紫色の花びらを連ねるフジの花。四万十市の香山寺山にある「市民の森」では、20種類・約400本のフジの花が植えられています。四万十市公園管理公社によりますと2026年は、4月13日ごろからフジの花が咲き始め、数日前から見頃を迎えました。訪れた人は、色とりどりのフジの花を写真におさめるなどして楽しんでいました。■訪れ