グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が21日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。「今日から産休です。よく働いたよく働いた」と報告した戸田。「もうとっくに正期産に入っており、みんなからいつまで働くの！？と心配され続けておりましたが、昨日のお仕事を無事に終え、本日よりお休みに入ります」とつづった。20日にはボートレースの配信に出演していた。「とは言え、やらなきゃ行けない事が山積みで